Запад пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии – Лавров

Фото: kremlin.ru

Запад пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии, используя в качестве инструмента Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время выступления на приеме по случаю Дня независимости Белоруссии.

"Видим, как сейчас возрождается нацизм при полном попустительстве и поощрении наших западных соседей. В нашем некогда, как казалось, общем европейском доме посеяны зерна ненависти, расового превосходства, зерна отмены культуры, в том числе и славянской. Это не скрывается. Превращается в практическую политику", – опубликованы слова Лаврова на сайте МИД РФ.

Дипломат заявил, что в настоящее время сносят памятники, воздвигнутые тем, кто освобождал Европу. На этих местах устанавливают статуи нацистских преступников Степана Бандеры, Романа Шухевича и других.

Лавров подчеркнул, что действия западных стран нельзя расценивать иначе, как очередную попытку сформировать нацистскую коалицию против славянских народов. Причем Запад это объявил официально, скинув маски толерантности, добрососедства, благодушия, европейского гуманизма, заявил министр.

Министр добавил, что Запад не пытается выстроить с Россией и Белоруссией равноправные и взаимоуважительные отношения.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона сомневается в том, что западные руководители являются адекватными. Как отметил дипломат, они понимают, что их избиратели страдают, однако продолжают оказывать военную помощь Киеву.

В рамках онлайн-брифинга министру предложили доказать мировому сообществу, что обстановка в РФ не ухудшилась после попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". В ответ на это Лавров заявил, что Россия не должна давать какие-либо заверения.

В Главном управлении разведки Украины стали говорить о возможности переговоров