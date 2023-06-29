В Белом доме сообщили, что Байден спит с аппаратом для вентиляции легких

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Президент США Джо Байден начал использовать аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает РИА Новости.

Отмечается, что журналисты в последние дни задавались вопросом из-за отметин на лице американского президента. Белый дом выступил с заявлением, что Байден использует аппарат для вентиляции легких по ночам и отметины остались из-за маски.

По словам представителя администрации США, американский лидер таким образом борется с апноэ – затруднением и задержкой дыхания во время сна. При этом Байден использовал подобный аппарат и раньше, о своем апноэ он заявлял еще в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США. Американский президент споткнулся о ящик, стоящий рядом с трибуной, и смог подняться лишь с помощью подоспевших охранников.

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