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Швеция обсудит с Финляндией и Турцией членство в НАТО в Брюсселе на следующей неделе, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Гааге.

"Есть надежда на позитивное решение (по членству Швеции в НАТО. – Прим. ред.) до саммита в Вильнюсе… Мы договорились созвать встречу Финляндии, Швеции и Турции на следующей неделе в Брюсселе", – передает его слова РИА Новости.

Генсек НАТО заявил, что в предстоящей встрече примут участие главы министерств иностранных дел, разведывательных служб, а также советники по нацбезопасности.

Столтенберг считает, что Швеция выполнила все условия, которые поставила Турция для ратификации решения о вступлении в НАТО. Он подчеркнул, что уже пришло время ратифицировать решение.

19 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что пока члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс. По его словам, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно разгуливать по своей территории, Анкара не может положительно отнестись к членству Швеции в НАТО.

Позже СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что Турция может принять решение о вступлении Швеции в НАТО до саммита Альянса в Вильнюсе. Он состоится 11 июля.

В Швеции прошли протесты против вступления страны в НАТО