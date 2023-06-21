В Турции потребовали от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом

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Парламент Турции ожидает от Швеции выполнения обязательств по борьбе с терроризмом. Они предусмотрены подписанным на полях саммита НАТО в июне 2022 года Мадридским меморандумом. Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала TRT.

Он добавил, что в противном случае Анкара не одобрит вступление Швеции в Альянс.

"Принятие в Швеции антитеррористического закона мы воспринимаем положительно, однако необходимы конкретные шаги по его реализации, это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку", – подчеркнул Куртулмуш.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что на данный момент страны – члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс. По его словам, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно разгуливать по своей территории, Анкара не может положительно отнестись к членству Швеции в НАТО.

Позже СМИ, ссылаясь на источник, сообщили, что Турция может принять решение о вступлении Швеции в НАТО до саммита Альянса в Вильнюсе. Он состоится 11 июля.

В Швеции прошли протесты против вступления страны в НАТО