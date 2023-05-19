Эрдоган заявил, что НАТО не готова принять Швецию

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На данный момент страны – члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает CNN.

"Пока Швеция продолжает позволять ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно разгуливать по своей территории, по улицам Стокгольма, мы не можем положительно отнестись к членству Швеции в НАТО", – сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна, которая желает присоединиться к Альянсу, должна иметь жесткую позицию относительно борьбы с терроризмом.

Ранее посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявлял, что Венгрия может затянуть с одобрением заявки от Швеции на вступление в НАТО из-за Финляндии.

Он отметил, что через день после того, как венгерский парламент одобрил финскую заявку на вступление в Альянс, Финляндия присоединилась к судебному иску Еврокомиссии против Венгрии по национальному закону о защите детей от ЛГБТ-пропаганды.

Заявки на вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 стран-участниц. 4 апреля Финляндия стала официальным членом НАТО. Швеция не смогла получить одобрение от Турции и Венгрии.

