Венгрия может отложить прием Швеции в НАТО из-за действий Финляндии – посол РФ

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Венгрия может затянуть одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО из-за действий Финляндии. Об этом заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов, сообщает газета "Известия".

Станиславов рассказал о "дипломатическом казусе местного масштаба", который произошел из-за действий Хельсинки. Через день после того, как венгерский парламент одобрил финскую заявку на вступление в НАТО, Финляндия присоединилась к судебному иску Еврокомиссии против Венгрии по национальному закону о защите детей от ЛГБТ-пропаганды.

"Что касается перспектив шведской заявки, то мне трудно предполагать, как долго госсобрание Венгрии будет ее рассматривать. Не исключаю, что пример финнов может сыграть со шведами злую шутку: венгерским парламентариям может потребоваться побольше времени, чтобы убедиться, не является ли подобное поведение характерным и для шведских политиков", – заявил Станиславов.

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО, но лишь после того, как киевские власти восстановят права закарпатских венгров.

Станиславов сообщил, что Москва готова сотрудничать с Будапештом в области защиты прав нацменьшинств на Украине. Однако, по словам посла, сторонам еще не удавалось на практике объединить усилия в этой области на различных международных площадках.

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