Турция может принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца – СМИ

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Турция в течение месяца примет решение о членстве Швеции в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

По его информации, она должна дать ответ до саммита Североатлантического альянса 11 июля. Он подчеркнул, что главное требование Турции выполнено: в Швеции вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство.

"Сейчас уже сложно будет сопротивляться этому. К тому же ожидается, что и вопрос с продажей Турции самолетов F-16 будет решен, а это хоть и негласно, но все же является частью темы, связанной со вступлением Швеции", – сказал источник.

19 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент страны – члены НАТО не готовы принять Швецию в Альянс. По его словам, пока Швеция продолжает позволять ответвлениям группировок, признанных в Турции террористическими, свободно разгуливать по своей территории, Анкара не может положительно отнестись к членству Швеции в НАТО.

Турецкий лидер подчеркнул, что страна, которая желает присоединиться к Альянсу, должна иметь жесткую позицию относительно борьбы с терроризмом.

Заявки на вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 стран-участниц. 4 апреля Финляндия стала официальным членом НАТО. Швеция не смогла получить одобрение от Турции и Венгрии.

