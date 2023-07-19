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Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента.

Там заявили, что согласие на деятельность генконсульства было отозвано в качестве контрмеры в ответ на действия российской стороны.

Москва с 1 октября отзовет согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. В МИД РФ вызвали диппредставителя Финляндии Антти Хелантеря. Ему выразили протест в связи с дискриминацией граждан России и с проводимой Хельсинки антироссийской политикой.

Пресс-секретарь МИД Финляндии Танели Добровольски, в свою очередь, рассказал, что посольство страны в РФ продолжит деятельность в штатном режиме после решения Москвы. Он утверждал, что сокращение дипмиссии не повлияет на возможности работы делегации Хельсинки в РФ.

Позже президент республики Саули Ниинисте подчеркнул, что финская сторона обязательно ответит на действия России.

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