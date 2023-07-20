Эксперт заявил, что Финляндия не будет наращивать антироссийскую агрессию

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Финская сторона не будет наращивать антироссийскую агрессию, заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"В Финляндии очень взвешенное и рациональное правительство. Они прекрасно понимают, что никуда на Луну Финляндия от России улететь не может. Это та страна, где не разрушаются памятники Ленину", – отметил он.

Специалист назвал финнов гордой и рациональной нацией. По его словам, от Финляндии никогда не исходили угрозы в отношении РФ. Топорнин уверен, что такое положение дел сохранится, если в стране не произойдет кардинальная смена власти.

Ранее Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября 2023 года. В канцелярии президента страны принятое решение назвали контрмерой в ответ на действия российской стороны.

До этого в Хельсинки вступили в силу меры ограничения поездок для граждан РФ в страну и через нее в остальную часть Шенгенской зоны. Новые санкции касаются в том числе деловых поездок, которые будут разрешены только в Финляндию.

Граждане РФ, у которых есть недвижимость на территории Финляндии, обязаны иметь основание для личного присутствия в стране. Помимо этого, российские студенты, приехавшие обучаться, смогут участвовать только в обучении, ведущем к получению степени, а также к обучению, завершенному в рамках степени.



Финляндия стала членом НАТО