Замбия анонсировала работу над введением безвизового режима с РФ

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Власти Замбии работают над введением безвизового режима с Россией. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство африканской страны.

В посольстве РФ в Лусаке отметили, что российский проект о взаимной отмене виз передали на рассмотрение замбийской стороне в 2020 году. Сейчас он находится на этапе межведомственного согласования.

Добавляется, что Россия заинтересована ввести безвизовый режим с крупными странами Африки, в числе которых Египет, Алжир и Эфиопия. Открытие новых центров запланировано в Анголе, Алжире и Мали, уточнили в Россотрудничестве.

Ранее консул КНР в Казани Чэнь Божуй допустил в перспективе отмену китайских виз для туристов из России. По его словам, отмена виз требует решения некоторых вопросов, связанных с безопасностью и мигрантами, особенно в регионе Дальнего Востока.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что российская сторона активно работает над тем, чтобы добиться полной отмены виз со странами исламского мира. Это положительно отразится на развитии отношений в сфере туризма и бизнеса, подчеркнул он.

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