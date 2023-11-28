Власти Шри-Ланки сообщили о начале выдачи бесплатных виз россиянам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз гражданам России, сообщает РИА Новости.

Новый режим также распространяется на туристов из Китая, Японии, Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Программа будет действовать до 31 марта.

Этот проект запустили в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли в соответствии с решением правительства. Граждане указанных стран должны подать заявку на электронную визу до прибытия. Туристам разрешено находиться в стране в течение 30 дней.

Двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия на Шри-Ланку в течение 30 дней. Если этот период истечет после 31 марта, заявителю не разрешат бесплатно получить продление визы.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что российская сторона продолжает активно работать над развитием сотрудничества с азиатскими странами.

Он напомнил, что уже сегодня безвизовый режим достаточно успешно осуществляется с целым рядом таких государств. Руденко отметил, что это важная работа и РФ продолжит ее осуществлять.



Спрос на путевки на Шри-Ланку вырос в столичных турфирмах