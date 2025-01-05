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05 января, 21:30

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Новый газорегуляторный пункт "Никольский" построен в ТиНАО

Новый газорегуляторный пункт "Никольский" построен в ТиНАО

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Новый газорегуляторный пункт "Никольский" построили в ТиНАО. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, он обеспечит подачу газа в районы Краснопахорский и Филимонковский, а также Троицк и Внуково.

Пропускная способность пункта – 70 тысяч кубометров час, что позволит расширить число подключаемых потребителей. У оборудования газорегуляторного пункта высокая степень надежности и низкий уровень шума.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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