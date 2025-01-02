Праздничные развлечения подготовили в столичных филиалах усадьбы Деда Мороза

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичи смогут пострелять африканскими фруктами из рогатки, пройти китайский лабиринт, забить гол бразильским мечом и поводить хоровод вокруг елки в парке Олимпийской Деревни, где находится филиал Московской усадьбы Деда Мороза. Там собрались волшебники из разных стран мира, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В главной Московской усадьбе зимнего волшебника в Кузьминках посетителям предлагают оказаться в сказке. Здесь открылась "Академия Нового года". Ребят встречает помощник Деда Мороза Снеговичок и учит их снежкоделанию, волшебствотворению и желаньезагадыванию.

В филиале усадьбы Деда Мороза в ландшафтном парке "Митино" с 1 декабря работает центр управления волшебством, в котором открыт иммерсивный театр. В нем каждый становится участником действия.

В Измайловском парке расположен филиал усадьбы Деда Мороза "Снежная королева". Здесь детей и взрослых встречают герои одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Кай, Герда и Снежная королева устраивают спектакли и дискотеки.

Между тем гости могут присоединиться к проекту "Морозоведение" в филиале усадьбы Деда Мороза "Простоквашино" в парке Олимпийской Деревни в районе Проспект Вернадского. По будням здесь гуляет почтальон Печкин, Шарик и дядя Федор.

"Проект "Морозоведение" с участием иностранных Дедов Морозов организован впервые. Эту площадку выбрали потому, что парк Олимпийской Деревни построили как символ дружбы народов к 1980-му – году проведения Игр в Москве", – отметил режиссер-постановщик проекта Игорь Сетдеков.

"Морозоведение" знакомит детей с новогодними обычаями разных стран. Богиня счастья Лакшми из Индии символизирует праведность, благосостояние, любовь и свободу. Она приглашает пройти с коромыслом по избушке.

Шань Дань Лаожен поможет преодолеть путь через древний китайский лабиринт, вырезанный на доске.

"Некоторые дети спешат, а это дело требует смирения и спокойствия. В конце лабиринта вас ждет шкатулка. Откройте ее ключом и прошепчите свое желание, затем снова заприте", – сказал Шань Дань Лаожен.

Кроме того, на сцене Олимпийской Деревни выступают музыканты, Дед Мороз и Снегурочка. Они исполняют новогодние песни. Между номерами зимний волшебник рассказывает, как вызывать снег. Также юные гости могут смастерить елочки из палок и магнитики с новогодними желаниями.

Ранее в рамках проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади впервые открылся каток маркета волшебства. Его площадь составила свыше 1,8 тысячи квадратных метров, вместимость – до 480 человек. Его можно посетить бесплатно по предварительной записи.

