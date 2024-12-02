Сервис для краткосрочной сдачи парковочных мест в аренду появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в Москве начнет работать сервис для краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. В настоящий период приложение для паркингшеринга проходит завершающие этапы тестирования в кластере "Ломоносов", площадке программы пилотного тестирований инноваций департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Паркингшеринг представляет собой сравнительно новый способ экономии на покупке машиноместа, который становится все более популярным. Такая практика также позволяет собственникам парковочного пространства получать пассивный доход.

Разработкой мобильного приложения занималась компания "Парковки Москвы". Оно было создано на основе ИИ. С его помощью владельцы смогут сдавать в аренду пустующие парковочные места, а арендаторы бронировать нужное место на некоторое время.

"На время отсутствия машины собственник места по принципу AirBnB может предоставить его в почасовую или поминутную плату", – рассказал руководитель компании Сергей Капчук.

Использование данной технологии позволит решить проблему нехватки мест для парковки, а также даст импульс реновации дворов. Так, на первом уровне новых жилых комплексов можно будет размещать пешеходное пространство, а нижний отводить под парковочную систему.

Проект также подразумевает подключение приложения к паркингам в ЖК. Вместе с тем москвичи смогут пользоваться сервисом на плоскостных стоянках и в комплексах с большим количеством непроданных или простаивающих мест.

К числу преимуществ автоматизированной модели относится тот факт, что интеллектуальный подбор арендаторов дает собственнику возможность упростить их поиск. При этом те, кто хочет временно занять парковочное место, смогут быстро забронировать и легко найти его на парковке.

Приложение проложит маршрут до свободного слота, рассчитывая точность до метра. При этом программу снабдили гарантиями для участников и собственной системой рейтинга, а также предусмотрели возможность интеграции с любыми инновационными решениями.

Паркингшеринг также будет благотворно влиять на улучшение экологической ситуации в столице. Подключение москвичей к системе поможет повысить оборачиваемость парковочных мест и снизить число автомобилей, циркулирующих в поисках парковки.

Технологическая модель хорошо себя показала в ходе испытаний, которые проводились на площадке программы пилотного тестирований инноваций. Агентство инноваций Москвы запустило программу в 2020 году.

Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости. Согласно новым правилам, для этого не нужно будет получать разрешения всех собственников машино-мест в паркинге.