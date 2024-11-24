Путин упростил регистрацию права на машино-место в паркингах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, по которому владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Согласно новым правилам, теперь не нужно будет получать разрешения всех собственников машино-мест в паркинге. Гражданин сможет пригласить кадастрового инженера, который подготовит техплан с расположением машино-места на плане этажа и его границами.

Специалист при этом должен учесть проектную документацию здания и документы, по которым получена доля. Он также должен опубликовать извещение о выделении, которое будет содержать контактные данные владельца доли, данные самого инженера, адрес паркинга и кадастровый номер, схему расположения машино-места, а также порядок ознакомления с техпланом и срок для возражений.

Работы по устройству декоративных панелей стартовали ранее на фасадах паркинга около станции метро "Рассказовка". Всего работы охватят площадь более чем в 6,6 тысячи квадратных метров.

В России могут сократить количество парковок около жилых домов. Соответствующей инициативой занимается Минстрой совместно с МВД и Минтрансом. Отмечалось, это необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.