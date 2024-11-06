Монтаж архитектурных панелей начался на фасадах паркинга около станции метро "Рассказовка"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по устройству декоративных панелей стартовали на фасадах паркинга около станции метро "Рассказовка", рассказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Всего работы охватят площадь более чем в 6,6 тысячи квадратных метров. Сам проект предусматривает применение комбинированного декоративного решения, уточнил Десятков. В данный момент специалисты выполнили на треть установку витражей с зеркальным эффектом, до этого еще были смонтированы металлические и алюминиевые каркасы для их крепления.

"Для отделки фасада используются панели из сварного настила и перфорированные металлические листы, прошедшие горячее цинкование и покрытие порошковой краской", – отметил глава ведомства, добавив, что такое решение обеспечит свободный доступ в помещения паркинга воздуха и света.

Кроме того, фасад будут украшать 146 стальных декоративных труб, расположенных на площади более 900 квадратных метров.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Сергея Жукова, в данный момент работники завершают монтаж воздуховодов и продолжают устройство водопровода, системы пожаротушения и ливнестока. Еще почти на три четверти завершена прокладка кабельно-проводниковой продукции.

"Согласно проекту, сооружение планируется оснастить современными системами безопасности, диспетчеризации, а также автоматизированной парковочной системой. Паркинг оборудуют энергоэффективными приборами электроснабжения и освещения", – сказал Жуков.

Проект также предусматривает установку двух лифтов грузоподъемностью до 1 000 килограммов каждый и 19 зарядных станций для электромобилей. Помимо этого, перехватывающий паркинг на 840 машино-мест включит в себя четыре наземных и два подземных уровня. Благодаря этому жители ТиНАО и Подмосковья смогут оставить здесь автомобиль и пересесть на наземный городской транспорт или метро.

Между тем из-за нехватки парковочных мест и высокой стоимости машино-мест в новых жилых комплексах в Москве появился тренд на двухъярусные парковки. Такая технология с помощью подъемника позволяет разместить как минимум два автомобиля на одном месте. Планировка предоставляется исключительно от застройщика и проходит все согласования с архитекторами и контролирующими организациями.

