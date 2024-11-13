Депутат ГД Гаврилов: самовольное присвоение машино-места во дворе грозит штрафом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Водителей, которые самовольно присвоили машино-место во дворе, могут оштрафовать. Об этом News.ru заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Эксперт напомнил, что в соответствии со статьей 7.1 КоАП РФ такие действия квалифицируются как самовольное занятие земельного участка. За это предусмотрены штрафы. Для физических лиц штраф составит не менее 5 тысяч рублей, для должностных – не менее 20 тысяч, для юрлиц – не менее 100 тысяч, пояснил Гаврилов.

Для решения вопроса, когда водитель так паркуется, нужно зафиксировать его номер автомобиля, сфотографировать машину и его самовольное ограждение, составить заявление и направить в местное управление земельного контроля с приложением доказательств. В итоге приедет госземинспектор и оштрафует нарушителя, рассказал парламентарий.

"Если незаконно паркующееся лицо вам угрожает или наносит вред вашей машине, не стесняйтесь обращаться в полицию. Угрозы записывайте и пишите заявление. Имеет смысл установить в машину регистратор, который снимает, что происходит вокруг машины", – резюмировал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще арендовать место для парковки автомобилей. Рынок машино-мест вырос в несколько раз.

Сейчас на специальных сайтах можно увидеть около 3 тысяч объявлений. Большинство предложений – по аренде машино-мест на подземных и многоуровневых парковках, но есть варианты и в старых гаражных кооперативах.