МВФ спрогнозировал завершение конфликта на Украине к концу 2025 года

Фото: 123RF/alekstaurus

Украинский конфликт завершится в конце текущего года. Такой прогноз был опубликован на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно документу, украинская экономика снизится на 0,5 процентных пункта в 2025 году. При этом разрешение конфликта поспособствует улучшению экономической ситуации на Украине.

При этом эксперты допускают изменения в международной финансовой и военной помощи Киеву, так как мирные переговоры пока еще находятся на начальном этапе.

Ранее совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности с Украиной, по условиям которых Киев получит очередной транш в размере 400 миллионов долларов. Выплата будет направлена в адрес Украины в рамках одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования.

Между тем президент США Дональд Трамп заявлял, что в достижении урегулирования конфликта на Украине есть прогресс. Одновременно с этим глава Белого дома сообщил, что между сторонами конфликта есть "много недоброй воли".