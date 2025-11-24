Форма поиска по сайту

24 ноября, 14:11

Шоу-бизнес
"Стархит": избранницы Тимати знают о его негласном правиле не жениться и согласны с ним

Свадьбы не будет? Почему Тимати не спешит жениться на матерях своих детей

Тимати не женится на нынешней избраннице Валентине Ивановой, сообщили СМИ. Музыкант уже трижды стал отцом, но ни разу не был в ЗАГСе. При этом в прессе появилась очередная версия, почему рэпер предпочитает оставаться холостяком. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не хочет ни с кем ничего делить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/halfbloodval

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) не спешит вести под венец избранницу, модель Валентину Иванову, несмотря на совместную дочь. Об этом сообщило издание "Стархит" со ссылкой на источник из окружения пары. По словам инсайдера, у музыканта есть негласное правило в отношениях.

Тимур – тот человек, активы которого растут и множатся чуть ли не каждый день. Недвижимость, бизнесы, машины, счета... Он не хочет ни с кем ничего делить после развода, попадать на суды, миллионные алименты, отступные и прочие радости. Девушки, которые находятся рядом с ним, знают о таком негласном правиле совместной жизни.
источник, знакомый с ситуацией

Собеседник издания также добавил, что, вероятно, изначально возлюбленные рэпера не против такого условия, ведь "каждая наверняка уверена, что именно с ней все изменится и случится поход в ЗАГС".

При этом в конце октября в СМИ появились противоположные слухи. Продюсер Сергей Дворцов рассказал журналистам, что в светской тусовке ходили разговоры о предстоящем бракосочетании.

"Женится на самом деле, да. Он все-таки хочет, как говорится, найти истинное счастье", – предположил тогда продюсер, отметив, что торжество может состояться уже в ближайшее время и будет пышным.

Тимати и Валентина неоднократно сами провоцировали слухи о помолвке и даже свадьбе, которая могла пройти тайно. На безымянном пальце Ивановой замечали кольцо, принимая его то за помолвочное, то за обручальное. А рэпер в своих постах использовал слово "жена".

К слову, сама Иванова, по ее словам, спокойно относится к тому, что Тимур не спешит жениться на ней.

"А брак дает какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания. Если у вас изначально фигня в отношениях, то ничего из вышеперечисленного вас не спасет от неизбежного", – написала молодая мать в соцсетях в августе, отвечая на вопрос подписчика.

"Нарцисс, абьюз, ред флаг – это все я"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044

Роман Тимати и Ивановой начался в 2022 году, а 2 августа 2025-го возлюбленная рэпера родила девочку, которую назвали Эммой. Для Валентины ребенок стал первенцем, а для Юнусова – третьим.

Среднего наследника, 6-летнего Ратмира, музыканту родила модель Анастасия Решетова в 2019 году. Пара встречалась с 2014 года, однако вскоре после рождения сына возлюбленные расстались.

Похожая история была и с матерью старшей дочери Юнусова, 11-летней Алисы, моделью Аленой Шишковой. Музыкант познакомился с ней на съемках своего видеоклипа в 2012-м. Через два года избранница рэпера родила ребенка, а через несколько месяцев после этого пара рассталась.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/timatiofficial

Несмотря на расставания с девушками, Тимур много времени проводит с детьми. Однако периодически он все же сталкивается с хейтом по поводу ненадлежащего, по мнению подписчиков, исполнения родительских обязанностей. Например, в мае исполнитель поделился в соцсетях снимками с семейного отдыха на Мальдивах. Однако фанатов смутило то, что дочь рэпера Алиса не улыбалась на кадрах. Они стали задавать соответствующие вопросы в комментариях, на один из них Тимур ответил, что они "не блогерская семья" и он не заставляет детей улыбаться ради красивой картинки, если они этого не хотят.

А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая.
Тимати
рэпер

В августе подписчики раскритиковали Тимати за то, что он через пару недель после рождения дочери улетел в Турцию, оставив малышку и ее мать в Москве. Исполнитель ответил на обвинения в своих соцсетях в свойственной ему саркастичной манере.

"Нарцисс, абьюз, ред флаг и т. д. – это все я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою", – написал Тимати.

Мать Тимати, Симона Юнусова, вступилась за сына в соцсетях и успокоила подписчиков, заявив, что Валентина не одна и не осталась без помощи, да и Тимуру не с руки кормить грудью и менять памперсы, ведь он "должен обеспечивать семью".

К слову, в начале ноября возлюбленные делились в своих соцсетях кадрами с отдыха на Маврикии. С Тимати и Валентиной отправились в отпуск и дети музыканта – Эмма и Ратмир.

шоу-бизнесистории

