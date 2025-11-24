"Стархит": избранницы Тимати знают о его негласном правиле не жениться и согласны с ним

Тимати не женится на нынешней избраннице Валентине Ивановой, сообщили СМИ. Музыкант уже трижды стал отцом, но ни разу не был в ЗАГСе. При этом в прессе появилась очередная версия, почему рэпер предпочитает оставаться холостяком. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не хочет ни с кем ничего делить"

Рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) не спешит вести под венец избранницу, модель Валентину Иванову, несмотря на совместную дочь. Об этом сообщило издание "Стархит" со ссылкой на источник из окружения пары. По словам инсайдера, у музыканта есть негласное правило в отношениях.





источник, знакомый с ситуацией Тимур – тот человек, активы которого растут и множатся чуть ли не каждый день. Недвижимость, бизнесы, машины, счета... Он не хочет ни с кем ничего делить после развода, попадать на суды, миллионные алименты, отступные и прочие радости. Девушки, которые находятся рядом с ним, знают о таком негласном правиле совместной жизни.

Собеседник издания также добавил, что, вероятно, изначально возлюбленные рэпера не против такого условия, ведь "каждая наверняка уверена, что именно с ней все изменится и случится поход в ЗАГС".

При этом в конце октября в СМИ появились противоположные слухи. Продюсер Сергей Дворцов рассказал журналистам, что в светской тусовке ходили разговоры о предстоящем бракосочетании.

"Женится на самом деле, да. Он все-таки хочет, как говорится, найти истинное счастье", – предположил тогда продюсер, отметив, что торжество может состояться уже в ближайшее время и будет пышным.

Тимати и Валентина неоднократно сами провоцировали слухи о помолвке и даже свадьбе, которая могла пройти тайно. На безымянном пальце Ивановой замечали кольцо, принимая его то за помолвочное, то за обручальное. А рэпер в своих постах использовал слово "жена".

К слову, сама Иванова, по ее словам, спокойно относится к тому, что Тимур не спешит жениться на ней.

"А брак дает какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания. Если у вас изначально фигня в отношениях, то ничего из вышеперечисленного вас не спасет от неизбежного", – написала молодая мать в соцсетях в августе, отвечая на вопрос подписчика.

"Нарцисс, абьюз, ред флаг – это все я"

Роман Тимати и Ивановой начался в 2022 году, а 2 августа 2025-го возлюбленная рэпера родила девочку, которую назвали Эммой. Для Валентины ребенок стал первенцем, а для Юнусова – третьим.

Среднего наследника, 6-летнего Ратмира, музыканту родила модель Анастасия Решетова в 2019 году. Пара встречалась с 2014 года, однако вскоре после рождения сына возлюбленные расстались.

Похожая история была и с матерью старшей дочери Юнусова, 11-летней Алисы, моделью Аленой Шишковой. Музыкант познакомился с ней на съемках своего видеоклипа в 2012-м. Через два года избранница рэпера родила ребенка, а через несколько месяцев после этого пара рассталась.

Несмотря на расставания с девушками, Тимур много времени проводит с детьми. Однако периодически он все же сталкивается с хейтом по поводу ненадлежащего, по мнению подписчиков, исполнения родительских обязанностей. Например, в мае исполнитель поделился в соцсетях снимками с семейного отдыха на Мальдивах. Однако фанатов смутило то, что дочь рэпера Алиса не улыбалась на кадрах. Они стали задавать соответствующие вопросы в комментариях, на один из них Тимур ответил, что они "не блогерская семья" и он не заставляет детей улыбаться ради красивой картинки, если они этого не хотят.





Тимати рэпер А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая.

В августе подписчики раскритиковали Тимати за то, что он через пару недель после рождения дочери улетел в Турцию, оставив малышку и ее мать в Москве. Исполнитель ответил на обвинения в своих соцсетях в свойственной ему саркастичной манере.

"Нарцисс, абьюз, ред флаг и т. д. – это все я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою", – написал Тимати.

Мать Тимати, Симона Юнусова, вступилась за сына в соцсетях и успокоила подписчиков, заявив, что Валентина не одна и не осталась без помощи, да и Тимуру не с руки кормить грудью и менять памперсы, ведь он "должен обеспечивать семью".

К слову, в начале ноября возлюбленные делились в своих соцсетях кадрами с отдыха на Маврикии. С Тимати и Валентиной отправились в отпуск и дети музыканта – Эмма и Ратмир.