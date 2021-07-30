Пожар произошел в кафе на юго-западе Москвы

Кафе загорелось на юго-западе Москвы

В кафе на юго-западе Москвы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Профсоюзной, доме 128, корпусе 1, в административном здании в кафе начался пожар, оно охвачено огнем по всей площади", – говорится в сообщении.

По информации источника, люди успели эвакуироваться. На место происшествия прибыли свыше 20 пожарных расчетов.

Уточняется, что в охваченном огнем здании располагаются несколько кафе и ресторанов, а также магазины.

Ранее пожар произошел в офисном здании на юго-западе столицы. Открытое горение наблюдалось из трех окон. Позже его удалось локализовать.