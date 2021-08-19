На Камчатке нашли тела двух туристов, сорвавшихся со склона вулкана

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели обнаружили тела двух погибших туристов, которые сорвались при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Об этом в четверг, 19 августа, со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает "Интерфакс".

"В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что тело одного из туристов обнаружили на высоте 3 500 метров, второго – 3 560 метров.

Информация о происшествии поступила в МЧС 17 августа. Так как в это время уже было темно, привлечь вертолет спасатели не могли. Он вылетел на следующий день рано утром.

По предварительным данным, двое туристов оступились при спуске с ледника на высоте около четырех тысяч метров и упали со склона.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СК проводит доследственную проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.