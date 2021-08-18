СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся с вулкана на Камчатке

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На Камчатке следователи начали проверку после того, как двое туристов погибли, сорвавшись со склона вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального СУСК России.

"Организована доследственная проверка обстоятельств гибели участников туристической группы, 1986 и 1975 годов рождения, при совершении восхождения на вулкан Ключевская сопка", – говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел во вторник вечером, 17 августа. На высоте около 4100–4200 метров двое туристов оступились при спуске с ледника и упали со склона.

По предварительным данным, в среду утром, 18 августа, к ним вылетел вертолет со группой спасателей.

Среди 12 человек были туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Также сообщалось, что депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб, сорвавшись с высоты на Ключевской сопке на Камчатке. Позже эту информацию подтвердил вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Кулеша.

Напомним, что ранее в Ростуризме предупредили об ограничении вертолетных экскурсий на Камчатке. В ведомстве добавили, что до 22 августа разрешены только заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерной и посещение урочища Кутхины баты.