В Ростуризме предупредили об ограничении вертолетных экскурсий на Камчатке

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Экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий временно ограничены в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Ростуризм обращает внимание туристов и туроператоров, что в Камчатском крае временно ограничены экскурсионные программы с использованием малой авиации и часть наземных экскурсий. Так, по решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки "Витязь-Аэро", на долю которой приходилось значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что до 22 августа разрешены только заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерной и посещение урочища Кутхины баты.

"Ростуризм просит туристов, планирующих свое путешествие в ближайшие дни на Камчатке с использованием вертолетных экскурсий, обратиться к туроператору (турагенту) для корректировки программы и выбора иных вариантов путешествия в крае с учетом загруженности водных и наземных видов маршрутов", – отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация выписала компании "Витязь-Аэро" запрет на осуществление пассажирских перевозок после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. При этом авиакомпания сохранит возможность осуществлять грузовые перевозки и оказывать различные авиационные работы, в том числе услуги санавиации.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту потерпел крушение в ночь на 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Два члена экипажа находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Всего спасено восемь человек, четверо из них не пострадали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.