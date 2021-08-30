Один человек стал жертвой урагана "Ида" в США

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Один человек погиб в результате удара урагана "Ида" в американском штате Луизиана. Об этом информирует офис шерифа прихода Асеншен, где произошла трагедия.

Сообщение о происшествии пришло 30 августа в 04:30 по московскому времени. Погибшего придавило упавшее дерево.

"Прибывшие на место происшествия помощники шерифа подтвердили, что пострадавший скончался", – заявили в офисе шерифа в официальном аккаунте в Facebook.

По последним данным ресурса poweroutage.us, из-за урагана без электричества остались более миллиона американских потребителей.

29 августа Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) заявил, что ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы у города Порт-Фуршон. Урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

Позднее представитель Геологической службы США заявил, что ураган "Ида" поменял направление течения реки Миссисипи. По информации эксперта, это случилось из-за сильного ветра, превышающего скорость в 240 километров в час, а также вследствие штормового прилива в Мексиканском заливе.