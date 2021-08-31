Число жертв урагана "Ида" в Луизиане возросло до двух

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Еще один человек стал жертвой урагана "Ида", обрушившегося на американский штат Луизиана. Об этом со ссылкой на местный департамент здравоохранения сообщает РИА Новости.

Личность погибшего сейчас устанавливается. В ведомстве уточнили, что мужчина утонул, когда пытался проехать через потоки воды.

"Коронер считает, что эта смерть наступила в связи со штормом. Таким образом, текущее число смертей из-за урагана "Ида" выросло до двух", – говорится в сообщении.

О первой жертве урагана стало известно 30 августа. Погибшего придавило упавшее дерево.

За день до этого в Национальном центре США по слежению за ураганами (NHC) заявили, что урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из пяти возможных.