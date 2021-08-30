Очевидцы поделились кадрами с последствиями урагана "Ида", накрывшего юг США

Ураган "Ида" обрушился на южные районы Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 29 августа. Ему присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных. По данным СМИ, ураган оставил без электричества более миллиона человек, а также обратил вспять реку Миссисипи. Президент страны Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана. Рассказываем подробности произошедшего.



Поменял течение реки и оставил без электричества

Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) 29 августа заявил, что ураган "Ида" обрушился на побережье Мексиканского залива в штате Луизиана у города Порт-Фуршон. Явлению присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных, что означает вероятность катастрофического ущерба. Скорость ветра местами составляла более 240 километров в час.

Во всех городках, стоящих на берегу Мексиканского залива, по данным СМИ, за несколько дней объявили обязательную эвакуацию. Людей, которые решили остаться, губернатор Луизианы попросил не выходить на улицу.

Гидролог Геологической службы США Скотт Перьен заявил, что "Ида" обратила вспять реку Миссисипи в ее нижнем течении. Это явление, по его мнению, вызвано сильным ветром и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает крупнейшая река Северной Америки.





Скотт Перьен гидролог Геологической службы США Течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении.

В результате буйства стихии свыше миллиона потребителей в Луизиане остались без электричества, а крупнейший город штата Новый Орлеан полностью обесточен. В соседнем штате Миссисипи более 40 тысяч клиентов остались без электроэнергии.

Кроме того, сообщается как минимум об одном погибшем в Луизиане: человека придавило упавшее дерево.



Американские телеканалы демонстрировали кадры, на которых видны сильные подтопления, перевернутые автомобили и разрушенные постройки.

Из-за случившегося президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана, сообщил Белый дом. Глава государства распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим. В нее войдут программы поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.





Джо Байден президент США Жители Мексиканского залива! Я хочу, чтобы вы знали, что мы молимся о лучшем и готовы к худшему. Как только шторм пройдет, мы собираемся вложить всю мощь страны в спасение и восстановление.

Сейчас ураган "Ида" ослабел и превратился в тропический шторм над юго-западной частью штата Миссисипи. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные NHC.

Похожая ситуация произошла в США во время урагана "Катрина", который также обрушился на штат Луизиана в конце августа 2005 года. Больше всего тогда пострадал Новый Орлеан. Ураган также сменил течение реки. По официальным данным, "Катрина" унесла жизни более 1,8 тысячи человек.



Юмор и штормовые будки – рецепт спасения

В соцсетях местные жители публикуют различные видео, на которых видны последствия урагана. Но больше всего впечатляет ролик, снятый изнутри "Иды". Его удалось сделать американским пилотам.

Видео опубликовали в Twitter на странице Национального управления океанических и атмосферных исследований. На кадрах видно, что пилоты около минуты пробираются через облачность, их самолет сильно трясет, но они все-таки добираются до эпицентра урагана и делятся завораживающими видами.





Меган Уэст очевидец Хартли оборудовала свою безопасную комнату... Она подумала обо всем: шлемах, одеялах, подушках, мягких вещах, книгах, закусках... и кресте на случай, если им понадобится помолиться. Ее прабабушка, которая боялась непогоды, могла бы гордиться.

Те же, кто боится урагана, оборудуют для себя безопасные комнаты, или, как они их называют, "штормовые будки". Меган Уэст опубликовала фото своих детей, которые сделали себе спасительный островок в ванной комнате.



У других от происходящего нет слов. Джоэл Малачи Браун опубликовал фото района Байвотер в Новом Орлеане, который серьезно пострадал от урагана. Мужчина подписал фотографию просто: "Ооооооооооооооооооо...".



Известно, что для поисково-спасательной операции власти штата Луизиана мобилизовали более 1 600 человек. Несмотря на то что "Ида" ослабла, проливные дожди и наводнения все еще представляют опасность для населения.

