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Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Также американский лидер распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, в которую войдут программы поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

29 августа Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) заявил, что ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы у города Порт-Фуршон. Урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных.

Позднее представитель Геологической службы США заявил, что ураган "Ида" поменял направление течения реки Миссисипи. По информации эксперта, это случилось из-за сильного ветра, превышающего скорость в 240 километров в час, а также вследствие штормового прилива в Мексиканском заливе.

