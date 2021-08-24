Десятки людей эвакуированы из-за наводнения на юго-востоке Франции

Десятки жителей коммуны Пиньян на юго-востоке Франции эвакуированы из домов из-за сильнейшего наводнения в регионе. Об этом сообщили местные власти. Шторм, обрушился на Вар, и привел к подъему уровня воды в реках и водоемах в департаменте.

Особенно тревожная ситуация, как отметили в префектуре, сложилась в районе Пиньяна. Все службы мобилизованы для того, чтобы помочь жителям. Многие дома из-за непогоды лишены электричества. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.