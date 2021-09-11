Грузовик опрокинулся на МКАД на юге Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД на юге Москвы. Об этом информирует департамент транспорта города в своем телеграм-канале.
Известно, что авария произошла на внешней стороне 33-го километра автодороги.
"Опрокидывание грузового автомобиля в правом ряду в сторону Варшавского шоссе", – уточнили в Дептрансе.
Там отметили, что движение транспорта на участке осуществляется по двум полосам из пяти.
"Будьте внимательны", – предупредили в дорожном ведомстве.
Ранее авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на пересечении Сумского проезда и Варшавского шоссе. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП погиб мотоциклист 1994 года рождения.
ДТП с участием мотоцикла произошло на пересечении Варшавского шоссе и Сумского проезда
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