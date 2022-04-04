Трех крокодилов обнаружили на обочине дороги вблизи села в Астраханской области

14:00
Фото: телеграм-канал Baza
На обочине дороги в районе села Капустин Яр местные жители обнаружили трех крокодилов. Об этом РИА Новости рассказал представитель УМВД России по Астраханской области.
"Вчера вечером от жительницы Знаменска поступило сообщение, что под дорожным щитом реки Подстепки она видела три тушки крокодилов. При выезде было установлено, что два крокодила мертвы, а один жив", – уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что проверку по факту инцидента проводит Ахтубинская ветстанция.
Ранее на острове Русском во Владивостоке обнаружили тюлененка с рыболовными крюками в морде. После спасения животное выхаживают специалисты реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень".
По словам главы центра Лоры Белоиван, крючки с тюлененка снялись легко, однако в щеке у животного начался абсцесс. По предварительным данным, тюлененок потерял 7 килограммов веса.
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