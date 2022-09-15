Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский зоопарк изменит график работы с 16 сентября. Он будет открыт с 09:00 до 19:00, сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

"В связи с сокращением светового дня Московский зоопарк переходит на новые часы работы. С 16 сентября Московский зоопарк будет открыт с 09:00 до 19:00", – говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в столичном зоосаде, попасть на территорию с 16 сентября можно будет до 18:00.

Ранее в Московском зоопарке стартовала акция по сбору тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Принять в ней участие можно до конца ноября.

Отмечалось, что сбор осуществляется в специальном пункте, который будет расположен на служебном входе в зоопарк по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. В пресс-службе зоосада пояснили, что тыквы и другие подарки послужат для обогащения среды обитания животных.

