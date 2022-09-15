Медведь Диксон обживается в Московском зоопарке. Аппетит после перенесенного стресса восстановился, рассказали сотрудники. Параллельно с адаптацией идет и лечение.

Врачи обнаружили у дикого зверя множество ран от картечи. Будет ли он ходить и какие вообще дают прогнозы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.