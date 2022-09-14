Пять человек пострадали при крушении летательного аппарата на Ставрополье

Фото: телеграм-канал “Владимир Владимиров”

Четверо взрослых и один ребенок пострадали при крушении летательного аппарата на Ставрополье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Он пояснил, что неизвестный аппарат упал возле села Кендже-Кулак в Туркменском округе. По его словам, на место выехали экстренные службы и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадал пожарный. Приехавшие к месту ЧП специалисты осматривали очаг возгорания. В этот момент неизвестный предмет взорвался. Пожарного доставили в больницу с осколочными ранениями конечностей и ожогом лица.

