В Московском зоопарке рассказали о состоянии здоровья белого медведя с Диксона

В Московском зоопарке рассказали о положительных изменениях в состоянии здоровья мишки Диксона. Он стал еще активнее.

Раненый медведь прибыл в Москву из Красноярского края в тяжелом состоянии. У него были многочисленные переломы и 20–30 ран от картечи.

Теперь он выглядит бодро, прекрасно ест и перемещается по клетке. Очень обрадовался шлангу с водой и даже искупался. Косолапый послушно принимает лекарства и явно намерен выздоравливать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.