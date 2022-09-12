На Конюшковской улице завершились основные работы по благоустройству

На Конюшковской улице завершены основные работы по благоустройству. Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, специалисты заканчивают обновление целого квартала в центре столицы.

По его словам, уже убрали под землю воздушные кабельные линии, провели дополнительную водосточную сеть, расширили тротуары, сделали парковочные карманы, появились три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью.



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