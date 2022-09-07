Московский зоопарк запустит просветительский проект о белых медведях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский зоопарк с 12 сентября запускает просветительский проект для школьников "Белый медведь в природе и неволе". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Занятия в рамках образовательной программы продлятся до апреля следующего года. Присоединиться к ним смогут ученики младших классов. В ходе занятий специалисты зоопарка расскажут детям непосредственно о полярном животном, а также продемонстрируют условия его естественного обитания. Предусмотрены также интерактивные занятия, в частности, школьники смогут создать макет вольера и поучаствовать в криоэксперименте.

Отмечается, что записать ребенка на обучение по программе можно, отправив письмо на почту проекта openlab@moscowzoo.ru.

Ранее Детский зоопарк, который является частью Московского зоопарка, закрыли до 9 сентября по техническим причинам. В пресс-службе зоосада рассказали, что животные тем не менее продолжают гулять на контактной площадке, а при отсутствии посетителей их развлекают сотрудники.

