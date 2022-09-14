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Мужчина устроил дебош в самолете Благовещенск – Екатеринбург. Он курил во время полета и оскорблял экипаж судна, сообщает Уральская транспортная полиция.

"Во время полета нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью, а также курил в туалетной комнате", – говорится в сообщении.

По прибытии мужчину доставили в дежурную часть отдела МВД РФ в аэропорту Кольцово. На него было составлено два административных протокола.

Ранее сотрудники полиции задержали пьяного пассажира, который устроил дебош в аэропорту Домодедово и заявил о бомбе в своем рюкзаке. Рюкзак мужчины обследовали специалисты-кинологи. Опасных предметов обнаружено в нем не было.

Дебоширом оказался житель Брянской области 1985 года рождения, который вместе с супругой должен был вылететь в Сочи.

