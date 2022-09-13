В РФ могут отказаться от указания места производства продукции на этикетках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росстандарт допустил сокращение на этикетках сведений о месте производства товара, а также данных о том, где именно располагается дата изготовления единицы. Подобную позицию высказали в ответ на запрос РБК по итогам поручения вице-премьера Виктории Абрамченко рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

Однако в ведомстве отметили, что рассматривать сокращение размеров этикеток необходимо в рамках внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза. Требования к размеру этикеток устанавливаются техрегламентом "Пищевая продукция в части ее маркировки" и техрегламентами на отдельные виды пищевой продукции.

Там же указана информация о данных, которые должны содержаться на этикетках продукции.

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева считает, что в процессе уменьшения информации на этикетках необходимо сохранить право потребителя на получение достоверной информации о производстве продукции. Особенно важно уделить внимание продуктам с аллергенными веществами.

По словам предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, исчезновение с этикеток продуктов информации о месте их производства станет нарушением закона о защите прав потребителей.

Он отметил, что для экономии краски бизнесу нужно оптимизировать дизайн этикетки и использование цветных чернил.

Ранее в Союзе потребителей рассказали, когда вырастут цены на продукты в РФ. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ пояснил, что не все товары растут в цене одновременно. Например, в конце лета дорожает канцелярия и смартфоны из-за приближающегося нового учебного года.

Шелищ подчеркнул, что теперь люди покупают меньше товаров за один раз, поэтому ретейлеры придерживают цены и давят на поставщиков, добиваясь сдерживания стоимости поставки.

