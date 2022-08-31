Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

16:39

В Союзе потребителей рассказали, когда вырастут цены на продукты в РФ

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Цены на товары в магазинах России начнут расти к концу сентября. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ в эфире Общественной службы новостей.

Он пояснил, что в конце лета появляется сезонная продукция, в числе которой – овощи, фрукты и молоко у аграриев, поэтому снижаются цены на ряд востребованных продуктов и тормозится инфляция. Шелищ добавил, что этот процесс завершается в сентябре, когда индекс потребительских цен начинает вновь расти.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что не все товары растут в цене одновременно. Например, в конце лета дорожает канцелярия и смартфоны из-за приближающегося нового учебного года.

Шелищ подчеркнул, что теперь люди покупают меньше товаров за один раз, поэтому ретейлеры придерживают цены и давят на поставщиков, добиваясь сдерживания стоимости поставки.

Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы рассказали, что в России кофе может подорожать на 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный выразил мнение, что мировые цены вырастут на 10–15%. Рост цен будет постепенным, до следующего сезона урожая в следующем году.

"Деньги 24": рост стоимости кофе

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать