В Союзе потребителей рассказали, когда вырастут цены на продукты в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Цены на товары в магазинах России начнут расти к концу сентября. Об этом заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ в эфире Общественной службы новостей.

Он пояснил, что в конце лета появляется сезонная продукция, в числе которой – овощи, фрукты и молоко у аграриев, поэтому снижаются цены на ряд востребованных продуктов и тормозится инфляция. Шелищ добавил, что этот процесс завершается в сентябре, когда индекс потребительских цен начинает вновь расти.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что не все товары растут в цене одновременно. Например, в конце лета дорожает канцелярия и смартфоны из-за приближающегося нового учебного года.

Шелищ подчеркнул, что теперь люди покупают меньше товаров за один раз, поэтому ретейлеры придерживают цены и давят на поставщиков, добиваясь сдерживания стоимости поставки.

Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы рассказали, что в России кофе может подорожать на 30% из-за проблем с урожаем в Латинской Америке и в Азии. Ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный выразил мнение, что мировые цены вырастут на 10–15%. Рост цен будет постепенным, до следующего сезона урожая в следующем году.

