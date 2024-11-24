Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гигантский осьминог появился в Московском зоопарке впервые за 10 лет. Он прибыл в столицу из Приморского края и месяц находился на карантине, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас осьминог находится в павильоне "Экзотариум" на новой территории зоопарка. Для него сделали комфортные условия. Перед заселением нового обитателя в павильоне укрепили аквариум и оснастили его прочными запорами.

К своему новому жилищу осьминог же привык. Он спокойно себя ведет и любит полакомиться мидиями, гребешками и спизулой. В одном аквариуме с ним проживают морские звезды, а также митридиумы, или морские гвоздики.

Последний раз гигантский осьминог жил в столичном зоосаде более 10 лет назад.

Ранее полярная сова Букля появилась в Московском зоопарке. Зоологи придумали такое имя, сделав отсылку к книгам и фильмам о Гарри Поттере. Пятимесячную птицу привезли в столицу из филиала зоосада в Великом Устюге. От нее отказались родители, поэтому специалисты начали искусственно выкармливать ее. Сначала корм измельчали на маленькие кусочки, а потом увеличивали порцию по мере взросления совы.

Между тем шесть детенышей аметистового питона появились на свет в Московском зоопарке. Пол детенышей можно будет узнать после первой линьки. Их родителями стали зрелые самка и самец, которые давно не давали потомства. В начале лета самка отложила кладку яиц, через три месяца в инкубаторе появились детеныши.

