Сергей Собянин: "Москвариум" на ВДНХ празднует 10-летний юбилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ празднует свой 10-летний юбилей. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр столицы, "Москвариум" стал одним из самых популярных павильонов и за 10 лет работы принял более 18 миллионов посетителей.

"Москву часто называют портом пяти морей, хотя до ближайшего из них сотни километров. Именно этот парадокс вдохновил нас на создание уникального Центра океанографии и морской биологии", – поделился Собянин.

Общий объем воды в Центре достигает 25 миллионов литров, а коллекция насчитывает 600 видов и 12 тысяч водных обитателей. В нем свыше 80 аквариумов, в которых можно увидеть редких и особо охраняемых животных. В их числе акулий скат, средиземноморские морские коньки, а также более десяти видов акул.

По словам Собянина, в "Москвариуме" регулярно проходят детские спектакли и интерактивные выставки. Например, в сотрудничестве с Михаилом Мироновым, Вячеславом Кулаевым, Василием Козарем и другими известными режиссерами были созданы одиннадцать водных шоу.

"Помимо ярких эмоций и впечатлений, такие постановки прививают юным зрителям интерес к природе, музыке и классическим произведениям мировой культуры. Эти шоу посетили более 3 миллионов зрителей со всех уголков страны", – подчеркнул мэр.

Вместе с тем главным приоритетом "Москвариума" является благополучие его обитателей. За 10 лет здесь родились несколько тысяч животных, в том числе редко размножающиеся в океанариумах: краснокнижные черноморские афалины и морские коньки, синеточечные скаты кюля и лимма, медузы разных видов, мечехвосты и другие.

Собянин добавил, что благодаря такому биоразнообразию здесь созданы исключительные условия для научной работы. Команда Центра сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Российской академии наук, а полученные знания используются для защиты и сохранения естественных популяций рыб и морских млекопитающих.

Кроме того, для ветеринарных врачей "Москвариум" проводит курсы повышения квалификации по направлению "морские млекопитающие и аквариумистика". Ежегодно их посещают десятки специалистов.

Также ученые, тренеры и ветеринары со всей России обмениваются знаниями и опытом на ежегодной конференции "Океан в городе". А для студентов проводятся программы производственной и преддипломной практики. В свою очередь, школьники могут принять участие в экскурсиях, интерактивных занятиях и квестах.

"Москвариум" – уникальный многофункциональный комплекс, гармонично соединяющий развлекательную и образовательную функции: здесь каждый посетитель, независимо от возраста, может найти что-то важное и полезное для себя", – заключил Собянин.

Как ранее рассказал Собянин, второе рождение ВДНХ является одним из ярчайших событий в жизни Москвы. Новейшая история комплекса началась в 2013 году, когда Владимир Путин принял решение передать выставку в ведение городского правительства. На выставке появилось больше двух десятков новых точек притяжения. Среди них более 50 павильонов.