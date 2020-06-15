В Минздраве поддержали идею урегулировать деятельность шаманов и целителей

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Член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу усилить контроль над деятельностью шаманов и целителей. По его мнению, в первую очередь надо заботиться о здоровье людей, а нетрадиционная медицина без подобающего контроля может привести к неблагоприятным последствиям.
"Все, что касается здоровья человека, требует в какой-то степени государственного регулирования. Потому что можно нанести непоправимый вред здоровью человека с точки зрения подхода. Конечно, стоит регулировать такие вещи", – считает Бровко.
Он подчеркнул, что не зря, согласно нынешнему законодательству, клиникам сложно получить лицензии на свою деятельность, а врачам необходимо долго обучаться своей профессии и постоянно повышать квалификацию.
"Все это делается для того, чтобы в первую очередь не навредить. Чтобы не оказалось так, что какой-то человек может совершить действия, которые потом приведут к неблагоприятным последствиям", – заявил эксперт.
Бровко считает, что необходимо обратить особое внимание на саму процедуру выдачи лицензий на деятельность представителей нетрадиционной медицины.
"Кто это будет делать, на каких правилах это будет производиться. Чтобы мы не породили какие-то дополнительные доходы для компаний, которые могут недобросовестно выдавать сертификаты", – отметил он.
Ранее в правительстве попросили усилить контроль за народными целителями и шаманами, которые вместо лечения зачастую вредят здоровью граждан.
С таким предложением к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратился депутат "Единой России" Виктор Зубарев. Он также просит совместно с нижней палатой создать рабочую группу по разработке профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретить.
Он подчеркивает, что на фоне распространения коронавируса в России разрастается сфера "околомедицинского консалтинга", причем в интернете это распространено чаще всего.
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