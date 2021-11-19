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12:26

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Врач рассказала о влиянии лунного затмения на здоровье

Порог чувствительности. Почему могут обостриться болезни на фоне новостей о затмении
общество медицина эксклюзив

Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii

Прямое влияние лунных и солнечных затмений на организм не доказано, но опосредованное через нервную систему вполне может быть, рассказала Москве 24 врач, кандидат медицинских наук Юлия Маршинцева.

Ранее в Московском планетарии сообщили о частном теневом лунном затмении, которое состоится 19 ноября. Оно продлится шесть часов и окажется самым продолжительным частным затмением за 500 лет.

Влияние на здоровье может быть через нервную систему. Впечатлительный человек может тревожиться из-за освещения в СМИ информации о затмении. А порог чувствительности у всех разный.
Юлия Маршинцева
врач, кандидат медицинских наук

"Когда люди чрезмерно переживают, могут обостриться хронические заболевания. Например, проблемы с щитовидной железой. У гипертоников от волнения может повыситься давление и начать кружиться голова", – добавила кандидат медицинских наук.

Впечатлительным людям в период затмений врач посоветовала придерживаться спокойного и размеренного образа жизни, без интенсивных физических нагрузок.

"Возможно, даже стоит принять успокоительные травы, которые влияют на релаксацию нервной системы. Это поможет им снизить порог тревоги", – заключила специалист.

Ранее жители Земли могли наблюдать метеорный поток Леониды. Его пик активности пришелся в ночь с 17 на 18 ноября. Метеорный поток Леониды земляне наблюдают свыше 3 800 лет. Его назвали в честь созвездия Льва, из области которого исходят метеоры.

Жители России увидят лунное затмение продолжительностью около 3,5 часа

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Носатов Иван

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