Врач рассказала о влиянии лунного затмения на здоровье

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Прямое влияние лунных и солнечных затмений на организм не доказано, но опосредованное через нервную систему вполне может быть, рассказала Москве 24 врач, кандидат медицинских наук Юлия Маршинцева.
Ранее в Московском планетарии сообщили о частном теневом лунном затмении, которое состоится 19 ноября. Оно продлится шесть часов и окажется самым продолжительным частным затмением за 500 лет.
"Когда люди чрезмерно переживают, могут обостриться хронические заболевания. Например, проблемы с щитовидной железой. У гипертоников от волнения может повыситься давление и начать кружиться голова", – добавила кандидат медицинских наук.
Впечатлительным людям в период затмений врач посоветовала придерживаться спокойного и размеренного образа жизни, без интенсивных физических нагрузок.
"Возможно, даже стоит принять успокоительные травы, которые влияют на релаксацию нервной системы. Это поможет им снизить порог тревоги", – заключила специалист.
Ранее жители Земли могли наблюдать метеорный поток Леониды. Его пик активности пришелся в ночь с 17 на 18 ноября. Метеорный поток Леониды земляне наблюдают свыше 3 800 лет. Его назвали в честь созвездия Льва, из области которого исходят метеоры.
Жители России увидят лунное затмение продолжительностью около 3,5 часа
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