Индийские ученые обнаружили ранее неизвестную экзопланету

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Неизвестную ранее гигантскую планету обнаружила группа по поиску и изучению экзопланет при лаборатории физических исследований в индийском Ахмедабаде. Об этом сообщает телеканал NDTV.
По словам специалистов, она вращается вокруг стареющей звезды, масса которой в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Уточняется, что планета примерно в 1,4 раза больше Юпитера.
Открытие удалось сделать с помощью оптоволоконного спектрографа PARAS, который был установлен на 1,2-метровом телескопе в обсерватории Маунт-Абу.
Эксперты отмечают, что благодаря обнаружению такой системы улучшается понимание различных механизмов, которые ответственны за формирование и эволюцию планетарных систем, вращающихся вокруг эволюционирующих и стареющих звезд.
Ранее сообщалось, что планеты могут покидать протопланетный диск сразу после своего образования. К такому выводу пришли исследователи из Японии.
Вопросы у ученых вызвал тот факт, что молодые звезды окружены состоящими из газа и пыли протопланетными дисками.
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