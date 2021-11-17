Индийские ученые обнаружили ранее неизвестную экзопланету

Фото: depositphotos/Shad.off

Неизвестную ранее гигантскую планету обнаружила группа по поиску и изучению экзопланет при лаборатории физических исследований в индийском Ахмедабаде. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По словам специалистов, она вращается вокруг стареющей звезды, масса которой в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Уточняется, что планета примерно в 1,4 раза больше Юпитера.

Открытие удалось сделать с помощью оптоволоконного спектрографа PARAS, который был установлен на 1,2-метровом телескопе в обсерватории Маунт-Абу.

Эксперты отмечают, что благодаря обнаружению такой системы улучшается понимание различных механизмов, которые ответственны за формирование и эволюцию планетарных систем, вращающихся вокруг эволюционирующих и стареющих звезд.

Ранее сообщалось, что планеты могут покидать протопланетный диск сразу после своего образования. К такому выводу пришли исследователи из Японии.

Вопросы у ученых вызвал тот факт, что молодые звезды окружены состоящими из газа и пыли протопланетными дисками.

