Впервые в истории Китая женщина побывала в открытом космосе. Вместе со своим коллегой она проверила действующую технику и установила специальное оборудование для лучшей связи между двумя роботизированными руками.

Вне национальной станции китайские космонавты были 6,5 часов. Достроить станцию планируют к концу 2022 года. В планах отправить еще два экипажа и присоединить два лабораторных модуля.

Китайская станция будет в пять раз меньше МКС и рассчитана на трех членов экипажа и до шести при смене. Прослужить она должна 10 лет. По всей видимости, собственную орбитальную станцию китайцы начали строить после отказа США принять их космонавтов на борт МКС.