В "Роскосмосе" оценили вероятность столкновения астероида Апофис с Землей

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Вероятность столкновения астероида Апофис с Землей очень мала, сообщает в субботу, 8 января, со ссылкой на данные Института прикладной математики пресс-служба "Роскосмоса".

"Результаты действительно скорректировали параметры его орбитального движения. Это исключительная вероятность прогнозов его сближения с Землей. Результат: вероятность сближения очень и очень мала", – говорится в сообщении в телеграм-канале госкорпорации.

Отмечается, что за прошедший год в "Роскосмос" были переданы данные по 106 астероидам и 31 комете. Кроме того, обнаружен новый астероид 2021 UL17. По предварительным расчетом, опасное сближение с Землей прогнозируется 5 апреля 2095 года, вероятность столкновения составляет 0,02%.

Ранее в МЧС рассказали, что диаметр астероида Апофис составляет почти 400 метров. Вес небесного тела – 30 тонн. По данным экспертов, при возможном столкновении астероида с Землей высвободившаяся энергия составит 1 717 мегатонн. Показатель окажется в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы в 1961 году.