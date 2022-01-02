В МЧС сообщили о приближении к Земле опасного астероида

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К Земле летит опасный астероид Апофис, предупредили во ВНИИ ГОЧС. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющимся данным, диаметр небесного тела составляет почти 400 метров. При этом астероид весит порядка 30 тонн.

По прогнозу МЧС, астероид максимально сблизится с Землей спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.

По подсчетам экспертов, при возможном столкновении астероида с Землей высвободившаяся энергия составит 1 717 мегатонн. Показатель окажется в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы в 1961 году.

"Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", – рассказали во ВНИИ ГОЧС.

Ранее в NASA сообщили, что к Земле летят два потенциально опасных астероида. Одно из небесных тел имеет размер, сопоставимый с башней Биг-Бен. Размер второго – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

До этого исследователи предупредили о приближении к Земле астероида 4660 Nereus, сопоставимого по габаритам с Эйфелевой башней.

Скорость полета 4660 Nereu составляет 23 тысячи километров в час, а его стоимость превышает 4,7 миллиарда долларов. Именно в такую сумму американские исследователи оценили объем содержащихся в астероиде ценных минералов – никеля, кобальта и железа.