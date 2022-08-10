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Москвичам рассказали, когда начнется самый яркий летний звездопад Персеиды

"Яркое и красивое зрелище": когда начнется летний звездопад Персеиды
наукаистории

В конце летнего сезона жители Северного полушария Земли ежегодно могут наслаждаться ярким зрелищем на небе – звездопадом Персеиды. В этот раз пик метеорного потока придется на ночь с 11 на 12 августа. При благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 метеоров за час. Разбираемся, как и куда смотреть, чтобы ничего не пропустить.

Что можно увидеть?

Фото: depositphotos/raspirator

Одно из самых красивых астрономических событий конца лета – Персеиды представляют собой поток ярких метеоров. "Их еще называют падающими звездами. Короткая вспышка – прочертила небо и погасла", – рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что метеорные частицы оставляют след в момент, когда сгорают при входе в атмосферу из-за трения о воздух. "Чем частица более массивная, тем след более длинный и яркий. Маленькая частица сгорает быстрее и оставляет короткий след", – пояснила эксперт.

Когда начало?

Метеорный поток Персеиды начинает проявлять себя с середины июля. Однако наибольшая его активность приходится на последний летний месяц. В этом году пик выпадет на ночь с 11 на 12 августа. По словам Рублевой, ожидается до 100 метеоров в час, или одна-две вспышки в минуту.

Но в этот раз пик метеорного потока совпадает с полнолунием, из-за чего велик риск, что в ночь на 12 августа метеоры можно и не увидеть, предупредила специалист. При выборе даты наблюдения нужно ориентироваться на ясную и безоблачную погоду, рекомендовала она. В целом лучше всего смотреть на метеоры ближе к полуночи.

Где смотреть?

Фото: depositphotos/Fundiworks1

Наблюдать за потоком стоит за городом, например на даче. "Лучше уехать из города километров за сто, туда, где нет яркой засветки неба", – посоветовала научный директор Московского планетария.

Для того чтобы заметить Персеиды, нужно смотреть на северо-восток. "Обратите внимание, куда солнце зашло за горизонт – это запад. Развернитесь строго в противоположную сторону и смотрите в небо чуть левее – это и будет северо-восток", – объясняет Рублева.

Нужны ли специальные приборы?

Следить за метеорным потоком лучше всего невооруженным глазом. "Смотрите двумя глазами, без вспомогательных приборов. Глаза дают большое поле зрения, они подвижные, и можно обозревать большой участок неба", – говорит эксперт.

Дело в том, что вспышки очень короткие, как будто иголкой по небу кто-то прочертил. Поймать ее в телескоп практически невозможно.
Фаина Рублева
научный директор Московского планетария

Для наблюдения за метеорами специалист рекомендует набраться терпения. "Если вы увидели вспышку, примерно в том же месте можно ожидать следующую. Но не факт, что она появится быстро. До следующей может пройти несколько минут, а может и несколько десятков минут. Но если повезет с погодой, то можно действительно насладиться очень ярким и красивым зрелищем", – заключила научный директор Московского планетария.

Ранее жителям РФ рассказали, какие астрономические события ожидаются осенью 2022 года. По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николая Железнова, 25 октября произойдет частное солнечное затмение. Вместе с тем 8 ноября можно будет наблюдать за полным лунным затмением.

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Носатов Иван

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