Метеорный поток Персеиды достигнет пика активности в ночь на пятницу

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В ночь на 12 августа можно будет наблюдать максимальную активность метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Так, при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.
Хотя, как отметили в планетарии, условия наблюдения Персеид в 2022 году неблагоприятные – наблюдению существенно помешает полная Луна.
Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что наблюдать за потоком стоит за городом, например на даче. По ее словам, лучше уехать из столицы на расстояние более ста километров, туда, где нет яркой засветки неба.
Для того чтобы заметить Персеиды, нужно смотреть на северо-восток, отметила специалист. Следить за метеорным потоком лучше всего невооруженным глазом. Рублева предупредила, что для наблюдения за метеорами нужно набраться терпения.
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