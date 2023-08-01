Синоптик рассказал, был ли побит рекорд по осадкам в Москве в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди в июле в этом году были частым явлением. Специалисты считали, что их количество могло оказаться рекордным, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Он отметил, что рекорд был установлен 26 июля, когда выпало около 46 миллиметров осадков.

"По среднемесячным же значениям рекорд не состоялся. Большее количество выпадало совсем недавно, в 2020 году. Тогда уровень дождей составил 200% от месячной нормы", – объяснил метеоролог.

По словам синоптика, в июле этого года осадки составили только 180%. При этом они сопровождались залповыми ливнями с большим количеством осадков за короткий отрезок времени.

"Но общее количество дождей было невысоким", – заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что июль в Москве вошел в первую десятку самых дождливых июлей за всю историю метеорологических наблюдений. Так, климатическая метеостанция, установленная на ВВЦ, зафиксировала 151,2 миллиметра дождя, 178% от нормы июля (85 миллиметров).

Также 11 человек погибли в результате непогоды в 17 российских регионах в последние дни. Всего пострадали 82 человека, 35 были госпитализированы, уточнили в МЧС России.

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